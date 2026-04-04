Где будет дождь, а где потеплеет до +19: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В Украине завтра, 5 апреля, ожидается теплая погода, местами прогреет до +19 градусов. Ночью в некоторых регионах возможен дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке и востоке страны ночью местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла; днем 11-16°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье до 19°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.
facebook.com/UkrHMC
В Киеве и области завтра прогнозируется переменная облачность, но без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о погодных "качелях" и прогнозировали изменение погодных условий на ближайшие выходные, в частности вероятность заморозков на Пасху.
Также в Укргидрометцентр обнародовали краткую климатическую характеристику апреля и прогноз погоды на второй месяц весны.