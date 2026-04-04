Где будет дождь, а где потеплеет до +19: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке и востоке страны ночью местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла; днем 11-16°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье до 19°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра прогнозируется переменная облачность, но без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.