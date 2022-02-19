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До DDoS-атак на українські сайти причетні спецслужби РФ, - США

Автор: Сергій Сурепін

До недавніх DDoS-атак на українські сайти державних органів і банків причетні спеціальні служби Російської Федерації. А саме - Головне розвідувальне управління генерального штабу Російської Федерації (ГРУ).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Ради національної безпеки США (National Security Council), опубліковану в офіційному Twitter-акаунті відомство.

"У США є технічна інформація, згідно з якою ГРУ пов'язано з DDoS-атаками в Україні", - повідомили в Раді національної безпеки США. У відомстві зазначили, що інфраструктура ГРУ передавала великий обсяг даних на українські IP-адреси та домени, які пов'язані з банками.

У США підтримали Україну в захисті громадян від дестабілізуючих або руйнівних російських кібератак. Атака сталася 15 лютого 2022 року – кілька великих українських банків отримали DDoS-атаки. Також перестали працювати сайти ЗСУ та Міністерства оборони України.

Раніше РБК-Україна писало про найбільшу кібератаку в історії України. Вже є інформація, що сталося і кого підозрюють у цих діях.

Також РБК-Україна повідомляло, що російську розвідку в кібератаках звинуватила Британія.

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Кібератака