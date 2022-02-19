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Британія звинуватила російську розвідку в кібератаках на Україну

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Лондон, Субота 19 лютого 2022 01:48
Британія звинуватила російську розвідку в кібератаках на Україну Фото: кібератаки на Україну організувала Росія (theguardian.com)
Автор: RBC.UA

Британський уряд виступив із заявою про те, що до кібератак на український фінансовий сектор причетна російська розвідка. У заяві йдеться, що Британія повністю підтримує Україну перед обличчям російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський уряд.

У п'ятницю, 18 лютого, на сайті британського уряду вийшла заява, в якій Росію звинуватили в кібертаках на Україну 15 і 16 лютого.

"Уряд Великобританії вважає, що Головне розвідувальне управління Росії (ГРУ) причетне до руйнівних DDoS-атак на український фінансовий сектор" - йдеться в заяві.

Представник міністерства закордонних справ заявив, що така деструктивна поведінка Росії - неприпустима і є ще одним прикладом агресії проти України.

"Така деструктивна поведінка - неприйнятна. Росія має припинити цю діяльність і поважати суверенітет України. Ми незмінно підтримуємо Україну перед обличчям російської агресії."- підсумував представник міністерства.

Нагадаємо, що Білий дім, так само звинуватив Росію в причетності до кібератак.

Секретар РНБО заявив, що під час кібератак 15 і 16 лютого фінансова та енергетична сфери не постраждали

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