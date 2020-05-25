DCH Ярославського запускає Дніпровський металургійний завод після ремонту цехів

Фото: ДМЗ (gmk.center)

Ремонтні роботи проводилися в рамках підготовки до старту реалізації запланованих інвестиційних проектів

Дніпровський металургійний завод, що входить до групи DCH Олександра Ярославського, запрацював після завершення ремонтних робіт в основних цехах підприємства.

Про це повідомила прес-служба гірничо-металургійного дивізіону групи DCH Steel, передає РБК-Україна.

"Перший символічний сигнал прозвучав відразу, як тільки заробила заводська ТЕЦ. Зараз на заводі поетапно запускають основні виробничі переділи - доменний, киснево-конвертерний, прокатні цехи", - повідомили в компанії.

Як зазначають в компанії, ремонтні роботи на підприємстві проводилися в рамках підготовки до старту реалізації запланованих інвестиційних проектів.

"Попри складну економічну ситуацію в ГМК і в країні в цілому, Дніпровський металургійний завод приступив до запуску виробництва. У нас попереду багато роботи та масштабні плани. На ДМЗ працюють справжні професіонали, тому я впевнений, нам все по плечу", - заявив генеральний директор DCH Steel і ДМЗ Віталій Баш.

Нагадаємо, група DCH придбала ДМЗ в березні 2018 року, яке є одним з найбільших металургійних підприємств в Україні. Завод спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату і виробів з них.

Як повідомлялося раніше, інвестиційна програма групи DCH Олександра Ярославського з розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel, що включає ДМЗ і рудник "Суха Балка" в Кривому Розі, передбачає капіталовкладення в модернізацію підприємств у розмірі $300 млн протягом найближчих 5 років. Підприємства має найнижчий показник викидів на тонну сталі серед усіх металургійних підприємств України.

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Автор: Олександра Діденко