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DCH Ярославского запускает Днепровский металлургический завод после ремонта цехов

Новости » Промышленность     25.05.2020 - 15:41
DCH Ярославского запускает Днепровский металлургический завод после ремонта цехов
Фото: ДМЗ (gmk.center)

Ремонтные работы проводились в рамках подготовки к старту реализации запланированных инвестиционных проектов

Днепровский металлургический завод, входящий в группу DCH Александра Ярославского, заработал после завершения ремонтных работ в основных цехах предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба горно-металлургического дивизиона группы DCH Steel, передает РБК-Украина.

"Первый символический гудок прозвучал сразу, как только заработала заводская ТЭЦ. Сейчас на заводе поэтапно запускают основные производственные переделы - доменный, кислородно-конвертерный, прокатные цехи", - сообщили в компании.

Как также отмечают в компании, ремонтные работы на предприятии проводились в рамках подготовки к старту реализации запланированных инвестиционных проектов.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию в ГМК и в стране в целом, Днепровский металлургический завод приступил к запуску производства. У нас впереди много работы и масштабные планы. На ДМЗ работают настоящие профессионалы, поэтому я уверен, нам все по плечу", - заявил генеральный директор DCH Steel и ДМЗ Виталий Баш.

Напомним, группа DCH приобрела ДМЗ в марте 2018 года, которое является одним из крупнейших металлургических предприятий в Украине. Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них.

Как сообщалось ранее, инвестиционная программа группы DCH Александра Ярославского по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel, включающего ДМЗ и рудник "Суха Балка" в Кривом Роге, предусматривает капиталовложения в модернизацию предприятий в размере $300 млн на протяжении ближайших 5 лет. Предприятия имеет самый низкий показатель выбросов на тонну стали среди всех металлургических предприятий Украины.

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Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Александр ЯрославскийФК Днепрзавод
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