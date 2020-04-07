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DCH Ярославського очолила рейтинг компаній, що фінансують боротьбу з коронавірусом

Новини » Суспільство     07.04.2020 - 15:12
DCH Ярославського очолила рейтинг компаній, що фінансують боротьбу з коронавірусом
Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Бизнемен виділив вже 391 млн на боротьбу з распространнием коронавіруса в Україні

Група DCH Олександра Ярославського очолила рейтинг бізнесменів, фінансово допомагають державі боротися з коронавірусом в Україні. Відповідний рейтинг "антивірусної активності бізнесу" підготувала "Ділова столиця", передає РБК-Україна.

"З початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні оголився цілу купу проблем в системі охорони здоров'я: інфекційні відділення лікарень не готові до прийому великої кількості пацієнтів, у країні критично мало апаратів для штучної вентиляції легенів, а самим лікарям та медперсоналу не вистачає елементарних засобів індивідуального захисту - костюмів, рукавичок і масок Держава і місцеві влади з забезпеченням лікарень не справляються, тому до вирішення проблеми підключився бізнес - від великого до малого", - йдеться в рейтингу.

Крім DCH Олександра Ярославського в перелік найбільш активних бізнес-структур також увійшли агрохолдинги МХП Юрія Косюка і "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, благодійні фонди Ріната Ахметова і Віктора Пінчука, "Епіцентр" подружжя Герега, мережа супермаркетів "Сільпо" Володимира Костельмана, "Нова Пошта" В'ячеслава Клімова та ін.

DCH Ярославського очолила рейтинг компаній, що фінансують боротьбу з коронавірусом

Нагадаємо, 2 квітня в аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку борт з ще 100 тис. ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу, які за сприяння китайського мільярдера Джека Ма зміг закупити для України власник і президент DCH Олександр Ярославський.

Також повідомлялося, що ще $1,15 млн Ярославський перерахував за 50 апаратів штучної вентиляції легенів, будуть доставлені в Україну з Німеччини найближчим часом.

Всі закупівлі товарів медпризначення Ярославським здійснюються за цінами виробників, проміжних ланок в ланцюжку поставок на цих партіях товару не заробляють.

24 березня Україна вже отримала першу партію ПЛР-тестів від Джека Ма при сприянні Ярославського, 5 тис. з яких доставлено до Харкова для забезпечення потреб регіону. Також бізнесмен заявив про запуск масштабних програм протидії епідемії: перша передбачає закупівлю критично важливих медтехніки та інших товарів медпризначення, друга - адресну підтримку соціально вразливих категорій харків'ян.

Крім того, Ярославський купив ще 100 тис. ПЛР-тестів, які минулого тижня вже привезли в Київ з Китаю, а також проплатив гроші за 50 апаратів ШВЛ від німецького виробника, що спеціалізується на випуску такого обладнання. Спільно з міською владою Харкова бізнесмен профінансував роздачу 150 тис. продовольчих наборів і 40 тис. аптечок місцевим пенсіонерам.

Повідомлялося також, що за ініціативою Ярославського харківська ОДА закупила необхідні матеріально-технічні ресурси для лікарень регіону на $2,4 млн.

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