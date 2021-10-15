DCH Ярославського внесла ясність у терміни будівництва аеропорту "Дніпро", - експерт

"Ярославський вніс ясність у терміни - кінець 2022 року, майже рік залишився до завершення. Це вже не довгобуд, прогрес очевидний - майже 30% загального обсягу робіт на основному терміналі виконано", - зазначив експерт.

Він також вважає, що компанія Ярославського буде працювати в щільній зв'язці з Onur.

"По суті, ми зараз спостерігаємо початок мегааеробудови, яку будуть вести дві серйозні відповідальні компанії, одна з яких побудувала до Євро-2012 і вже 10 років експлуатує прекрасний аеропорт в Харкові. Я сам неодноразово літав через цей аеропорт - сучасний, європейського типу. Тому впевнений, що те ж саме буде в Дніпрі - це прекрасна новина для дніпрян, гостей міста і всіх українців. Компанії Олександра Ярославського завжди виконували всі свої контрактні та інвестиційні зобов'язання вчасно, в строк і якісно", - вважає він.

Нагадаємо, що будівництво аеропорту в Дніпрі раніше затягувалося через проблеми з вибором підрядника для виконання робіт на аеродромі, який знаходиться в держвласності й фінансується з державного бюджету.

У недавньому тендері перемогти турецька компанія Онур.

Згідно з інформацією, розкритою 17 вересня на майданчику електронних торгів Prozorro, Онур побудує в Дніпрі 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки, перон та інше оснащення за 5,64 млрд грн бюджетного фінансування.

Приватні інвестиції Олександра Ярославського заплановані в розмірі 2,7 млрд грн. Його група DCH виконала значну частину робіт з будівництва пасажирського терміналу та адміністративно-побутового терміналу і вже приступила до будівництва ВІП-терміналу.