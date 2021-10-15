DCH Ярославского внесла ясность в сроки строительства аэропорта "Днепр", - эксперт

"Ярославский внес ясность в сроки - конец 2022 года, почти год остался до завершения. Это уже не долгострой, прогресс очевиден - почти 30% общего объема работ на основном терминале выполнено", - отметил эксперт.

Он также считает, что компания Ярославского будет работать в плотной связке с Onur.

"По сути, мы сейчас наблюдаем начало мегааэростройки, которую будут вести две серьезные ответственные компании, одна из которых построила к Евро-2012 и уже 10 лет эксплуатирует прекрасный аэропорт в Харькове. Я сам неоднократно летал через этот аэропорт - современный, европейского типа. Поэтому уверен, что то же самое будет в Днепре - это прекрасная новость для днепрян, гостей города и всех украинцев. Компании Александра Ярославского всегда выполняли все свои контрактные и инвестиционные обязательства вовремя, в срок и качественно", - считает он.

Напомним, что строительство аэропорта в Днепре ранее затягивалось из-за проблем с выбором подрядчика для выполнения работ на аэродроме, который находится в госсобственности и финансируется из государственного бюджета.

В недавнем тендере победила турецкая компания Онур.

Согласно информации, раскрытой 17 сентября на площадке электронных торгов Prozorro, Онур построит в Днепре 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежные дорожки, перрон и прочее оснащение за 5,64 млрд грн бюджетного финансирования.

Частные инвестиции Александра Ярославского запланированы в размере 2,7 млрд грн. Его группа DCH выполнила значительную часть работ по строительству пассажирского терминала и административно-бытового терминала и уже приступила к строительству вип-терминала.