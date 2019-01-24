DCH Ярославського привезла в Дніпро компанію для експертизи будівництва аеропорту

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Австрійські експерти приступили до оцінки проектів будівництва аеропорту у Дніпрі за замовленням Ярославського

У Дніпро прибула делегація фахівців авіаційної галузі у складі Володимира Васильченка, генерального директора Міжнародного аеропорту "Харків" (група DCH Олександра Ярославського) і представників Airoport Consulting Vienna (Австрія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ІА "Мост".

Австрійські фахівці вивчать перспективи розвитку льотного поля, а також зберуть вихідну інформацію для сценарного прогнозування авіаперевезень, складання майстер-плану та бізнес-планування.

У ході візиту заплановано оцінити можливості будівництва в Дніпрі нового аеропорту. Рішення провести фахову експертизу стало результатом обговорення цього питання мером міста Борисом Філатовим і Олександром Ярославським, власником і президентом DCH, потенційним приватним інвестором створення аеровокзального комплексу в рамках даного проекту.

"Президент і власник групи DCH Олександр Ярославський неодноразово заявляв про те, що готовий взяти участь в інвестуванні та будівництві аеровокзального комплексу аеропорту Дніпра, при певних умовах, якщо держава виділить кошти на аеродромний комплекс. Було прийнято рішення запросити австрійських експертів, які проведуть експертизу і запропонують оптимальний варіант будівництва. На це дослідження Олександром Ярославським DCH було виділено близько 3 млн грн", - повідомив Васильченко.

Експерти будуть працювати кілька днів, сьогодні вони почали збір вихідних даних по аеропорту Дніпро, в наступні дні - на потенційних майданчиках поза міста.

Результати роботи фахівців Airport Consulting Vienna будуть представлені через 8 тижнів.

"Наше завдання зібрати всі вихідні дані, які нам допоможуть надати відповідь на поставлене питання щодо можливості розташування нового аеропорту", - розповів представник компанії Airport Consulting Vienna Юрій Рубанов.

Компанія Airport Consulting Vienna відома своїми масштабними консультаційними проектами в різних країнах світу, а в Україні брали участь у проектуванні та розробки стратегії розвитку різних аеропортів, включаючи побудований Ярославським Міжнародний аеропорт "Харків".

"Їм добре відомі нюанси українського ринку, тому їх досвід і їхні знання для нас мають цілком прикладне значення", - зазначив Васильченко

Міжнародний аеропорт “Харків" був побудований групою DCН в ході підготовки Харкова до проведення Євро-2012 у форматі приватно-державного партнерства.

Ярославський інвестував 107 млн доларів у створення аеровокзального комплексу та благоустрій прилеглої території.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp і багато інших. За 2018 р. пасажиропотік МАХ досяг рекордної позначки 962 тис. чол. Компанія-оператор МАХ "Нью Системс АМ" входить до групи DCH.

Згідно із заявами Ярославського, за основу для проектування аеровокзального комплексу Дніпровського аеропорту планується взяти проект Міжнародного аеропорту "Харків". Раніше бізнесмен багато разів публічно підтверджував свою готовність взяти участь у створенні нових "повітряних воріт" Дніпра, оцінюючи обсяг своїх інвестицій в 60-70 млн доларів, а терміни виконання робіт на 2-3 роки.

Компанія Airport Consulting Vienna з моменту свого заснування в 1992 році, брала участь у більш ніж 350 консультаційних проектах і більш ніж у 80 інших профільних проектах по всьому світу.

В її портфоліо – участь у розробці Державної програми розвитку Українських аеропортів до 2020 року, яка включала 30 українських аеропортів – стратегічних 9: Бориспіль, Жуляни, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Донецьк, Сімферополь, Запоріжжя та 21 регіональний аеропорт.

А також окремі проекти для аеропортів у Києві – це "Бориспіль" і "Жуляни", Одесі, Львові, Харкові та ін.