DCH: докладемо зусиль для мінімізації збитку всіх сторін від націоналізації "Мотор Січі"
Націоналізація "Мотор Січі" завдасть шкоди всім учасникам проекту: китайським інвесторам, Україні та її національній безпеці. Також це створить передумови для деградації й знищення української авіабудівної промисловості.
Про це йдеться в узагальнених висновках аналітичного департаменту DCH, підготовлені у відповідь на запити ЗМІ про наслідки націоналізації підприємства.
"Єдиним бенефіціаром націоналізації залишиться діючий менеджмент ПАТ "Мотор Січ" на чолі з фактичним керівником підприємства, В'ячеславом Богуслаєвим. Причому попри те, що саме вони своїми діями завдали збитків державі Україна і її найважливішим партнерам - США й КНР", - сказано в звіті DCH.
Як зазначається в записці, китайські інвестори "Мотор Січ" будуть змушені довести до кінця міжнародний інвестиційний арбітраж і, з дуже високим ступенем ймовірності виграють його. Це поставить Україну перед необхідністю виплати компенсації в розмірі $3,6 млрд або більше.
Крім цього хоча б підтримка працездатності заводу потребує значних державних інвестицій, якими Україна не має в умовах нинішнього важкого фінансового становища.
Разом з тим націоналізація створить умови, коли в галузь неможливо буде залучити іноземні інвестиції, а ринок КНР буде для України і "Мотор Січ" закритий, що призведе до деградації і занепаду всієї вітчизняної авіабудівної галузі, переконані в компанії.
"Китайський ринок буде остаточно втрачений для українських авіабудівників, споживачі переорієнтуються на продукцію місцевих виробників (включаючи спільні підприємства із західними конкурентами ПАТ "Мотор Січ)", - прогнозують в DCH.
Компанія вважає, що "Мотор Січ" у відсутність припливу інвестицій (приватні неможливі, державних немає) продовжить прискорено деградувати. Найімовірніше, замовлення китайських покупців будуть анульовані, і підприємство de facto збанкрутує і піде як з національного, так і міжнародного ринку продукції авіабудування. Слідом за ним істотні проблеми будуть відчувати КБ "Івченко-Прогрес", "ФЕД", ДП "Антонов", що в підсумку призведе до знищення українського авіабудування.
Такий стан речей призведе не тільки до втрати роботи для десятків тисяч висококваліфікованих фахівців галузі і створення соціальної напруженості, але і до відтоку професіоналів на роботу на авіабудівних підприємствах Китаю, Росії, Туреччини, Чехії та інших країн, що в кінцевому підсумку призведе до повної втрати Україною потенціалу у сфері авіаційних розробок
Як наслідок, прогнозують в DCH, нинішні покупці продукції "Мотор Січ" з Індії, Пакистану, країн Латинської Америки та Близького Сходу переорієнтуються на закупівлю товарів в Росії, США і Європі. А український ринок займуть виробники з Великобританії, Франції та Німеччини, де держави надають своїм авіабудівним компаніям величезну фінансову підтримку.
Крім цього, зрив спільного проекту України та КНР у сфері літакобудування призведе до довгострокових політичних наслідків: зокрема, Китай лише прискорить свої розробки в цій сфері, щоб зберегти свою технологічну незалежність і конкурентоспроможність, а тим часом підсилить військово-технічне співробітництво з Росією, що може створити додаткові загрози національним інтересам України, переконані в компанії.
Нагадаємо, в серпні 2020 року представники групи DCH досягли домовленості з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про те, що сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорозького ПАТ "Мотор Січ".
Китайські акціонери підприємства до нинішнього часу звернулися в міжнародний арбітраж для стягнення з України $ 3,6 млрд за "незаконну експропріацію" - так інвестори з КНР кваліфікували дії України, яка впродовж багатьох років перешкоджає їм в управлінні компанією, де бізнесменам з КНР належить контрольний пакет акцій.