Сенатору Совфеда РФ из оккупированной Луганской области грозит до 15 лет тюрьмы, - ГБР

Как сообщают правоохранители, бывшая судья из Луганской области начала работать на оккупантов в начале захвата населенных пунктов региона россиянами еще в 2014 году.

Она вошла в состав так называемого "Министерства государственной безопасности ЛНР" и стала куратором "судебной ветви ЛНР", в частности разрабатывала проекты нелегитимных законотворческих актов и документов, копирующих нормы российского законодательства.

В 2017 году подозреваемая вступила в должность "руководителя администрации председателя ЛНР", на которой проводила агитацию населения временно оккупированной части Луганской области для признания гражданами квазиреспублики.

А в 2022 году фигурантка дала добровольное согласие на должность сенатора от так называемой "ЛНР" в Совете федераций федерального собрания РФ. Она координирует функционирование всех ветвей оккупационной власти на временно оккупированной территории и курирует проведение подрывной деятельности против Украины.

Экс-судья обвиняется в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и к захвату государственной власти, посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что правоохранители не указывают имя экс-судьи-предательницы, однако на фото, опубликованных ГБР, изображена Ольга Бас.

Фото: сенатору Совфеда РФ из оккупированной Луганской области грозит до 15 лет тюрьмы (dbr.gov.ua)

Что известно об Ольге Бас

До 2014 года Ольга Бас была судьей Апелляционного суда Луганской области. После оккупации региона перешла на сторону РФ и стала куратором судебной ветви "Министерства государственной безопасности ЛНР".

В 2023 году ей объявили подозрение в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в государственной измене.

В том же году на нее были наложены санкции на 10 лет.