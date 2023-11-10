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ГБР завершило расследование по Дубинскому в деле о незаконных выездах за границу

Фото: нардеп Александр Дубинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Государственного бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование по делу народного депутата Александра Дубинского, подозреваемого в незаконных выездах за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как было установлено следователями Бюро совместно с СБУ, политик внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал из Украины.

"В обращении по поводу разрешения на выезд он указал основание - сопровождение отца на лечение, однако на самом деле уехал на отдых. К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше народного избранника", - рассказали в Бюро.

Также в ГБР сообщили о получении информации, что во время пребывания за границей нардеп успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию.

"В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в его пригороде", - отмечается в публикации.

Дубинского подозревают в служебном подлоге для выезда за границу (ч. 1 ст. 366 УК Украины). 

"После ознакомления с материалами уголовного производства подозреваемым дело будет направлено в суд. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", - добавили в ГБР.

Дело Дубинского

Напомним, что 3 августа СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Правоохранители отмечали, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу на период военного положения.

Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение.

В начале ноября правоохранители пришли с обысками к Дубинскому в рамках другого дела. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги. Тот должен был перегнать элитный автомобиль Дубинского из Молдовы в Вену.

Уже 3 ноября нардепу официально объявили о подозрении в организации схемы для уклонистов, а суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. А 8 ноября Дубинскому вручили протокол о коррупции.

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ГБР