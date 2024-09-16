ГБР завершило расследование против Деркача и Дубинского: что известно о деле

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование относительно государственной измены преступной организации, в состав которой входили народные депутаты, а также бывший прокурор. Все они действовали по указаниям российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Согласно данным источников РБК-Украина, речь идет о:

народном депутате Александре Дубинском;

бывшем народном депутате Андрее Деркаче;

бывшем прокуроре Константине Кулике.

Подробности дела

Преступная организация была разоблачена еще в ноябре 2023-го. Кроме вышеупомянутых лиц, в ее состав также входил помощник одного из народных депутатов.

По указаниям российских спецслужб обвиняемые организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения ее отношений с Соединенными Штатами Америки (США), а также осложнения ее интеграции в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Еще тогда подозрение в государственной измене, а также участии в преступной организации было объявлено:

действующему народному депутату, который осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу Российской Федерации. Сейчас он находится под стражей;

бывшему народному депутату.

В том же числе обвиняемые использовали медиамероприятия, чтобы распространять фейки в отношении украинской власти и ее западных партнеров.

Вышеупомянутый бывший прокурор публично "обосновывал"фейки народных депутатов с точки зрения права.

Преступная организация была создана первым заместителем начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимиром Алексеевым, а также его помощником Алексеем Савиным.

"Организация имела четкую иерархическую структуру и имела детальное распределение обязанностей. Финансировали проект российские спецслужбы, деньги передавались в Украину через помощника бывшего нардепа. По предварительным оценкам, российские спецслужбы потратили на эту организацию не менее 10 млн долларов. Но и сами нардепы неоднократно ездили в Россию на встречи со своими кураторами", - добавляет ГБР.

Бывший народный депутат недавно стал сенатором от Астраханской области России. Подозрение относительно госизмены ему объявили еще в 2022-м. В прошлом году нардепу и помощнику также объявили подозрение в участии в преступной организации.

В частности, во время следствия были изучены документы, подтверждающие поездки действующего народного депутата в Россию. Вероятно, там, в октябре 2019-го, он встречался с "кураторами". Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза, в свою очередь, обнаружила в заявлениях нардепа во время публичных выступлений высказывания, направленные на подрыв обороноспособности, вред государственной и экономической безопасности Украины.

В том же числе, вышеупомянутые обвиняемые регистрировали в парламенте проекты постановлений о создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для расследования "фактов", которые они разоблачали на своих пресс-конференциях.

Также ГБР исследует факты приобретения семьей действующего народного депутата недвижимости в Испании за российские деньги. Речь идет о двух квартирах в Барселоне, которые принадлежат его гражданской жене и матери.

"Большинство средств на приобретение квартир в Испании женщины получили на свои банковские счета из России. Деньги перечислили две гражданки РФ, которые скорее всего связаны с российскими спецслужбами, а одна из них даже работала в администрации Путина (Владимир Путин, диктатор, - ред.), - добавляет ГБР.

Что грозит обвиняемым

Действующий и бывший народные депутаты, а также экс-прокурор обвиняются в государственной измене в составе преступной организации. Алексеевым, а также его помощник - в создании преступной организации и в побуждении к государственной измене.

Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.