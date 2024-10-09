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Военного Гнездилова, который публично ушел в СЗЧ, задержали

Фото: Сергей Гнездилов (facebook.com_hnezdilovss)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Левицкий

Правоохранители сообщили о задержании военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады. Он самовольно покинул место службы и публично об этом заявлял.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о Сергее Гнездилове.

По данным ДБР, военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом через соцсети 21 сентября.

А уже 23 сентября 2024 Донецкая спецпрокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в СМИ открыла производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.

Впоследствии в бригаде Гнездилова также было назначено служебное расследование. По его результатам было установлено, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного правонарушения".

Также установлено, что в начале сентября военный был направлен в госпиталь для медосмотра ВЛК. Но он обследования не проходил и в медучреждении не находился. После определенного срока ВЛК к месту несения службы не вернулся и в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей.

Следует заметить, что у себя в Facebook Гнездилов также написал о задержании.

СЗЧ – нарушение, которое предусматривает ответственность по статье 407 Уголовного кодекса Украины. Наказание может включать содержание в дисциплинарном батальоне до двух лет или лишение свободы до трех лет.

Кто такой Сергей Гнездилов

В конце сентября в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде начали служебное расследование в связи с тем, что их военнослужащий Сергей Гнездилов самовольно покинул часть и публично объявил об этом.

Тогда сам Гнездилов признал, что "СЗЧ – уголовное преступление" и призвал обсуждать не его, а вернуться к обсуждению проблем в ВСУ.

Подробно о том, кто такой Сергей Гнездилов – читайте в материале РБК-Украина.

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