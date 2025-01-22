ГБР снова задержало бывшего командующего ОТГ "Харьков"

Правоохранители обнаружили новые факты в деле о прорыве границы в Харьковской области. Был задержан экс-командующий ОТГ "Харьков" Юрий Галушкин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Так, в рамках расследования уголовного производства по халатности командиров при обороне части территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района было выяснено, что экс-командующий ОТУ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125 обр ТрО.
"Военный командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятное", и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что в итоге привело к трагическим событиям на линии фронта", - говорится в сообщении.
Из-за просчетов, как отмечают в Бюро, в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125 обр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков.
Также в результате таких действий только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня военнослужащих. Бывший командующий задержан.
Ему будет объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины (содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ действовать оружием).
20 января СБУ и ГБР сообщили о задержании генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления оккупантов в 2024 году.
Кроме того, 20 января экс-командующему было сообщено о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). 21 января, в частности, Галушкину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 5 млн гривен.
А уже 22 января за Галушкина внесли 5 млн гривен залога, но после выхода из СИЗО ему вручили уже новое подозрение. Подробнее об этом деле - читайте в материале РБК-Украина.
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