ГБР задержало директора онлайн-казино PIN-UP, которое связывают с Россией

Во время следствия было установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, которая зарабатывала на азартных играх в Интернете, был гражданин РФ.

Задержанному директору казино сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения для него в виде содержания под стражей.

Бюро расследует причастность других лиц к деятельности указанного онлайн-казино.

Подробности дела

Работники ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины провели расследование деятельности этого казино.

Оказалось, что оно имело связи с представителями РФ и подсанкционными в Украине субъектами. Кроме того, финансовые потоки от его деятельности шли на наполнение бюджета агрессора и поддержку войны против Украины.

Эксперты также подтвердили, что работа казино имела негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования его услуг.

"В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. лнр, наполняя таким образом бюджет врага", - добавили в ГБР.

Кроме того, руководитель деятельности этой структуры после начала полномасштабного вторжения, осуществляла финансирование ветеранов СВО. Само же онлайн-казино продолжает работать на территории России и российских вебресурсах.