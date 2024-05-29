ГБР разоблачило масштабную систему пыток заключенных в украинских тюрьмах

ГБР отмечает, что разоблачили многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Четверым служащим Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" в Полтавской области объявили подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки) УК Украины.

В ходе расследования были разоблачены многочисленные факты издевательств и избиение заключенных в колониях. Жертвами были почти все, кто попадал в тюрьмы.

"Новоприбывшим угрожали поселением среди "отвергнутых в целом" заключенных и били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли беспрекословно выполнять какие-либо указания. В настоящее время проверяется информация даже о фактах смерти от побоев", - говорится в сообщении.

По данным следствия, по прибытии в колонию заключенные проходили жесткую процедуру приема, их заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа жертв били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками, выкручивали руки и т.д. Зафиксирован факт населения более 200 ударов по одному из осужденных.

ГБР получило видео, где зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из прибывших заключенных "Божковской исправительной колонии".

Чиновникам колонии, которым объявили подозрения, грозит до 10 лет за решеткой. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Украине разоблачили масштабную систему пыток заключенных в тюрьмах (dbr.gov.ua)