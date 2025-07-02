ГБР давит на депутатов Киевсовета и окружение Кличко: экс-нардеп назвал главную цель

По его словам, прямо сегодня подозрениями и давлением со стороны ГБР власть пытается продавить своего секретаря Киевсовета.

"По имеющейся у меня информации, сейчас Государственное бюро расследований перешло к следующему этапу давления на депутатский корпус Киевсовета и окружение Кличко. Цель - заставить проголосовать за нужного человека на должность секретаря. После этого переворота новый секретарь Киевсовета в связке с главой КГГА должен возглавить управление Киевом", - констатирует он.

По данным Черненко, в ход идет все: угрозы, подозрения, уголовные производства, обыски, вызовы на разговоры.

"Все это происходит уже сейчас", - сообщил Александр Черненко.

Он отметил, что силовое давление на КГГА началось сразу после президентских выборов, но на депутатов Киевсовета - относительно недавно.

Черненко напоминает, как осенью прошлого года "УДАРовца" Игоря Опадчего заставляли отказаться от депутатства, чтобы завести вместо него в Киевсовет Тимура Ткаченко, а когда это не удалось - назначили Ткаченко руководителем военной администрации.

"Но это была, так сказать, тренировочная миссия. Так же, как и Чернигов, где на депутатов активно влияли с помощью силовиков. Сейчас в Киеве разворачивается уже полноценная силовая операция с использованием ГБР. Сначала ее инструментарий испытали несколько месяцев назад, когда должны были проголосовать за снятие тогдашнего секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко", - продолжает бывший нардеп.

В частности, как говорит Черненко, накануне сессии работники ГБР пришли с обысками в семью депутата-"УДАРовца" Дмитрия Белоцерковца.

"Потом была сорвана сессия городского совета, когда дебееровцы давили на гражданских депутатов. А депутатов, которые несут службу в ВСУ, за считанные дни перебросили в другие подразделения - подальше от Киева, с невозможностью взять командировку. Об этом открыто говорил мэр Виталий Кличко", - напомнил Черненко.

Эксперт предупреждает о негативных последствиях силовых действий власти.

"То, что происходит сегодня, будет иметь негативные последствия: и для местного самоуправления - потому что это его разрушает, и для того же ГБР - позже им точно вспомнят, кто какие политические задачи незаконно выполнял. Как когда-то уже было с "Беркутом". Стране это очень вредит", - подчеркнул он.