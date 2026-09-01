ДБР расследует взрыв в полиции Ровно, там мог сдетонировать боеприпас

Взрыв в отделении полиции

Инцидент произошел 31 августа около 15:30 во внутреннем дворе отделения полиции №1 Ровенского районного управления полиции. После взрыва погиб заместитель начальника управления. Еще три сотрудника полиции получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Среди пострадавших – руководитель одного из управлений, еще один заместитель начальника и инспектор одного из отделов. Сейчас они находятся в медицинском учреждении.

Что могло стать причиной

По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за детонации одного из боеприпасов, который находился на территории учреждения.

Следствие рассматривает версию возможного нарушения требований безопасности при хранении взрывоопасных предметов.

Окончательные выводы о причинах происшествия пока не сделаны. Для установления всех обстоятельств взрыва специалисты продолжают собирать доказательства и анализировать полученные материалы.

ГБР устанавливает обстоятельства

Сотрудники Государственного бюро расследований приступили к неотложным следственным действиям сразу после происшествия. На данный момент правоохранители уже завершили осмотр места взрыва.

В ходе работы были изъяты обнаруженные фрагменты, а также служебная документация.

Кроме того, следователи допрашивают свидетелей происшествия. Для установления непосредственной причины детонации и других обстоятельств инцидента назначен ряд экспертиз.

Действия правоохранителей квалифицировали по статье 264 Уголовного кодекса Украины – небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов.

Процессуальное руководство расследованием осуществляет Ровенская областная прокуратура.