ДБР расследует взрыв в полиции Ровно, там мог сдетонировать боеприпас

В Ровно расследуют взрыв на территории одного из отделений полиции, в результате которого погиб правоохранитель, еще трое получили тяжелые травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГБР.
Инцидент произошел 31 августа около 15:30 во внутреннем дворе отделения полиции №1 Ровенского районного управления полиции. После взрыва погиб заместитель начальника управления. Еще три сотрудника полиции получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
Среди пострадавших – руководитель одного из управлений, еще один заместитель начальника и инспектор одного из отделов. Сейчас они находятся в медицинском учреждении.
По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за детонации одного из боеприпасов, который находился на территории учреждения.
Следствие рассматривает версию возможного нарушения требований безопасности при хранении взрывоопасных предметов.
Окончательные выводы о причинах происшествия пока не сделаны. Для установления всех обстоятельств взрыва специалисты продолжают собирать доказательства и анализировать полученные материалы.
Сотрудники Государственного бюро расследований приступили к неотложным следственным действиям сразу после происшествия. На данный момент правоохранители уже завершили осмотр места взрыва.
В ходе работы были изъяты обнаруженные фрагменты, а также служебная документация.
Кроме того, следователи допрашивают свидетелей происшествия. Для установления непосредственной причины детонации и других обстоятельств инцидента назначен ряд экспертиз.
Действия правоохранителей квалифицировали по статье 264 Уголовного кодекса Украины – небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов.
Процессуальное руководство расследованием осуществляет Ровенская областная прокуратура.
Напоминаем, что Государственное бюро расследований начало масштабную проверку возможных злоупотреблений в воинских частях Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства фиктивного пребывания отдельных военнослужащих на службе, незаконного начисления выплат, а также привлечения бойцов к выполнению частных работ.