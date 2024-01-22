В ГБР рассказали, какую меру пресечения будут просить для сына Гринкевича

По его словам, сейчас Роман Гринкевич находится на пути следования в суд.

"Я сейчас могу сказать, что мы будем ходатайствовать об избрании меры пресечения - арест, но мы все понимаем, что есть альтернатива меры пресечения залог, будем общаться с прокурорами", - сказал Сухачев.

Дело Гринкевича

Напомним, в конце декабря прошлого года Государственное бюро расследований (ДБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

Бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. В настоящее время Игорь Гринкевич находится в СИЗО.

Кроме того, прокуроры возбудили несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

В настоящее время всем участникам, включая Игоря и Романа Гринкевича, сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст.190 УК Украины).

Трем фигурантам по делу о поставках для ВСУ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

А сегодня стало известно, что Роман Гринкевич был задержан в Одессе при попытке пересечения границы.

Подробно о том, как в тендерах на одежду для ВСУ победили строительные фирмы, чем они занимались до этого и кто такие Гринкевичи, читайте также в материале РБК-Украина.