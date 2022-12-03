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ГБР провело обыски в двух департаментах КГГА

Фото: ГБР провело обыски в двух департаментах КГГА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в двух департаментах КГГА по делу о нецелевом использовании рекреационных земель одного из парков столицы и злоупотреблении властью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что во время выемки были изъяты документы об объявлении проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из столичных предприятий.

Следователи установили, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА по строительству спортивных объектов и сооружений. При этом по данным следствия общество не выполняет условия инвестиционного договора, в частности, о сроках строительства и графике финансирования проекта. Были зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка.

Отмечается, что работы, которые должны были быть выполнены до марта 2022 года, осуществлены только на 30% от заявленного в проектно-сметной документации. Общая сумма инвестиций по инвестиционному договору составляет около 149 млн гривен.

Так, сотрудники ГБР проверяют причастность должностных лиц КГГА к причинам невыполнения предприятием условий инвестиционного договора за последние 7 лет.

Уголовное производство открыто по статье злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, недавно СБУ провело серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева.

ГБР также проводило обыски у главы Комитета ВР по вопросам бюджета Юрия Аристова.

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