ГБР провело обыски в двух департаментах КГГА

Сообщается, что во время выемки были изъяты документы об объявлении проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из столичных предприятий.

Следователи установили, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА по строительству спортивных объектов и сооружений. При этом по данным следствия общество не выполняет условия инвестиционного договора, в частности, о сроках строительства и графике финансирования проекта. Были зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка.

Отмечается, что работы, которые должны были быть выполнены до марта 2022 года, осуществлены только на 30% от заявленного в проектно-сметной документации. Общая сумма инвестиций по инвестиционному договору составляет около 149 млн гривен.

Так, сотрудники ГБР проверяют причастность должностных лиц КГГА к причинам невыполнения предприятием условий инвестиционного договора за последние 7 лет.

Уголовное производство открыто по статье злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, недавно СБУ провело серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева.

ГБР также проводило обыски у главы Комитета ВР по вопросам бюджета Юрия Аристова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.