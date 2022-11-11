ГБР проводит обыски у нардепа Аристова, - источники

ГБР пришло с обысками к главе Комитета ВР по вопросам бюджета Юрию Аристову. Это произошло сегодня утром.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Государственное бюро расследований с 7 утра пятницы 11 ноября проводит обыски у главы бюджетного комитета Рады Юрия Аристова", - сообщил источник.

Кто такой Аристов

Юрий Аристов родился 1 июля 1975 года. Окончил Военный институт телекоммуникации и информатизации НТУУ "КПИ". Эксгендиректор компании "Атлантик-ЮММА".

В 2019 году был избран народным депутатом Украины на парламентских выборах от партии "Слуга народа", №42 в списке.

С 29 августа 2019 года - глава комитета по бюджету в Верховной раде IX созыва. Член группы по межпарламентским связям с Францией, Японией, Норвегией, Канадой и США.

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