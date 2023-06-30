ГБР будет просить для нардепа Алексеева арест с залогом в 10 млн гривен

"К этому делу будет приковано внимание как журналистского сообщества, так и общества. Следователи, прокуроры, оперативные сотрудники действовали в рамках уголовного дела. Доказательства достаточно весомы, чтобы обратиться в суд с ходатайством к избранию меры пресечения с избранием залога в 10 млн гривен" , - сказал Удовиченко.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день расследование не завершается, это только начальный этап разоблачения народного депутата.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Антон Войтенко сообщил, что ходатайство подозреваемому уже вручено и направлено в суд для рассмотрения.

По его словам, дело рассмотрит Лычаковский районный суд Львова.

Фото: представители СБУ, Офиса генпрокурора и ГБР на брифинге по разоблачению нардепа Сергея Алексеева (Юлия Акимова, РБК-Украина)

Что известно о деле

Сегодня в Генпрокуратуре и СБУ сообщили об разоблачении народного депутата, который якобы за 50 тысяч долларов обещал иностранцу свое содействие во избежании экстрадиции.

Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

Правоохранители задокументировали факт получения нардепом 20 тысяч долларов и разоблачили его на получении второго "транша" в размере 30 тысяч долларов.

Как сообщили впоследствии источники РБК-Украина, речь идет о народном депутате от партии "Европейская солидарность" Сергее Алексееве. Также он является главой подкомитета в Комитете ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

В настоящее время ему выдвинуто подозрение по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Фигуранту грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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