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ДБР пришло с обысками к производителю дронов "Вирий": первые подробности

15:50 07.07.2026 Вт
2 мин
Что могло стать причиной обысков?
aimg Константин Широкун
Фото: ДБР пришло с обысками к производителю дронов "Вирий" (Константин Широкун/РБК-Украина)

Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к производителю дронов "Вирий" и проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий ДБР и заявление производителя дронов.

Что говорят в ДБР

Как отметили в пресс-службе ДБР в комментарии РБК-Украина, следователи проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников, которые в 2025 году поставлялись государству по многомиллиардным контрактам.

По предварительной версии следствия, цена дронов могла увеличиваться из-за безосновательного включения в себестоимость завышенных производственных, административных и других расходов. Именно эти обстоятельства стали основанием для проведения следственных действий.

Заявление "Вирию"

Также сегодня днем, 7 июля, на сайте компании было опубликовано заявление с комментарием последних событий.

"Накануне против Vyriy Industries и CEO компании Алексея Бабенко была развернута скоординированная информационная кампания. На ряде анонимных Telegram-каналов и связанных с ними ресурсов одновременно появились публикации по манипулятивным и неподтвержденным обвинениям в адрес компании и ее руководителя", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сегодня правоохранительные органы проводят обыски в компании. Vyriy Industries сотрудничает с уполномоченными органами и предоставляет всю необходимую информацию в рамках действующего законодательства.

"Компания не исключает, что одновременное появление информационной кампании и следственных действий может быть частью попыток дискредитировать Vyriy Industries. Такие действия могут быть выгодны как врагу, так и недобродетелям рынка с целью срыва поставок дронов и замедления развития украинского ОПК", - добавили в компании.

Несмотря на это, компания продолжает работать в штатном режиме и выполнять свои производственные и контрактные обязательства перед Силами обороны Украины и партнерами.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Украинепредставили новый перехватчик ZIRKA, созданный для борьбы с ударными беспилотниками типа Shahed. Он может автоматически обнаруживать и уничтожать скоростные вражеские дроны.

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