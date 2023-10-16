ГБР сообщило о подозрении главе Росгвардии Золотову за преступления во время Майдана

"Работники ГБР сообщили о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены руководителям СБУ времен экс-президента Украины Виктора Януковича, двадцати сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ во время событий Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Кто оказался под подозрением

генерал армии Виктор Золотов - бывший руководитель Службы безопасности президента РФ, заместитель главнокомандующего внутренними войсками (в настоящее время - директор Федеральной службы войск нацгвардии РФ);

- бывший руководитель Службы безопасности президента РФ, заместитель главнокомандующего внутренними войсками (в настоящее время - директор Федеральной службы войск нацгвардии РФ); генерал-полковник Алексей Седов начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ;

начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ; генерал-лейтенант Алексей Жало - заместитель начальника 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ - начальник управления защиты конституционного строя;

- заместитель начальника 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ - начальник управления защиты конституционного строя; генерал-майор Сергей Егоров - первый заместитель начальника управления защиты конституционного строя 2 службы ФСБ РФ;

- первый заместитель начальника управления защиты конституционного строя 2 службы ФСБ РФ; генерал-майор Владимир Павлик - первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ;

- первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ; генерал-майор Андрей Яценко - бывший сотрудник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ, сейчас - заместитель начальника управления ФСБ РФ в Москве.

- бывший сотрудник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ, сейчас - заместитель начальника управления ФСБ РФ в Москве. Также подозрения в госизмене сообщено бывшему главе СБУ, его первому заместителю - руководителю Антитеррористического центра и начальнику Департамента защиты национальной государственности Службы времен Януковича.

Детали дела

Совместным решением руководства СБУ и ФСБ РФ, с 13 по 15 декабря 2013 года в Украине находилась делегация из 20 сотрудников российской спецслужбы. Они содействовали работникам СБУ в подготовке видеоматериалов и публикаций для создания негативного образа участников "Евромайдана" и представителей оппозиционных сил.

По заданию руководства СБУ было подготовлено 257 видеоматериалов провокационного содержания и специально создан YouTube-канал для их распространения. О размещении этих видеофайлов сотрудники СБУ отчитались перед ФСБ РФ, прислав им ссылки на опубликованные видеозаписи.

Спецслужбы РФ влияли на руководство СБУ

Уже после отъезда делегации ФСБ РФ из Украины тогдашнее руководство СБУ "задним числом" подписало документы якобы об их приглашении в качестве представителей спецслужб в рамках Комиссии по информационной безопасности при Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Таким образом, следствием установлено и доказано влияние спецслужб РФ на бывшее руководство СБУ с целью проведения подрывной деятельности против Украины.

Информация от прокуратуры

Бывшим сотрудникам СБУ сообщено о подозрении в совершении, по предварительному сговору группой лиц, государственной измены и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности.

Сотрудникам ФСБ России сообщено о подозрении в совершении, по предварительному сговору группой лиц, пособничества в совершении государственной измены и содействии руководству СБУ в предоставлении РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности.

Также им сообщили о подозрении в разжигании национальной, религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства, оскорблении чувств граждан в связи с их идеологическими убеждениями.

Дела Майдана

Ранее сообщалось, что сроки давности по части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают в декабре этого года.

Также начальник департамента Офиса генерального прокурора по делам "Майдана" Алексей Донской отмечал, что приговор по делу расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года должен быть оглашен уже в этом году.

Недавно расследование дела о расстреле митингующих на Майдане Независимости в Киеве 18-20 февраля 2014 года было завершено. В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 экс-чиновников.