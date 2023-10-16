ГБР сообщило о подозрении главе Росгвардии Золотову за преступления во время Майдана

Правоохранители сообщили о подозрении 20 сотрудникам ФСБ РФ, в частности главе Росгвардии Виктору Золотову, за преступления во время Революции Достоинства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.
"Работники ГБР сообщили о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены руководителям СБУ времен экс-президента Украины Виктора Януковича, двадцати сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ во время событий Революции Достоинства", - говорится в сообщении.
Совместным решением руководства СБУ и ФСБ РФ, с 13 по 15 декабря 2013 года в Украине находилась делегация из 20 сотрудников российской спецслужбы. Они содействовали работникам СБУ в подготовке видеоматериалов и публикаций для создания негативного образа участников "Евромайдана" и представителей оппозиционных сил.
По заданию руководства СБУ было подготовлено 257 видеоматериалов провокационного содержания и специально создан YouTube-канал для их распространения. О размещении этих видеофайлов сотрудники СБУ отчитались перед ФСБ РФ, прислав им ссылки на опубликованные видеозаписи.
Уже после отъезда делегации ФСБ РФ из Украины тогдашнее руководство СБУ "задним числом" подписало документы якобы об их приглашении в качестве представителей спецслужб в рамках Комиссии по информационной безопасности при Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.
Таким образом, следствием установлено и доказано влияние спецслужб РФ на бывшее руководство СБУ с целью проведения подрывной деятельности против Украины.
Бывшим сотрудникам СБУ сообщено о подозрении в совершении, по предварительному сговору группой лиц, государственной измены и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности.
Сотрудникам ФСБ России сообщено о подозрении в совершении, по предварительному сговору группой лиц, пособничества в совершении государственной измены и содействии руководству СБУ в предоставлении РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности.
Также им сообщили о подозрении в разжигании национальной, религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства, оскорблении чувств граждан в связи с их идеологическими убеждениями.
Ранее сообщалось, что сроки давности по части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают в декабре этого года.
Также начальник департамента Офиса генерального прокурора по делам "Майдана" Алексей Донской отмечал, что приговор по делу расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года должен быть оглашен уже в этом году.
Недавно расследование дела о расстреле митингующих на Майдане Независимости в Киеве 18-20 февраля 2014 года было завершено. В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 экс-чиновников.
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