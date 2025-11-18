ГБР начало внутреннюю проверку из-за "пленок Миндича": что говорят в бюро

"ГБР заинтересовано в максимально прозрачном и объективном выяснении всех обстоятельств, поэтому действительно внутренняя проверка проводится без каких-либо исключений. Но прошу подчеркнуть, что у нас нет конкретных фамилий, должностей или подразделений", - заявила Сапьян.

По ее словам, во внимание принимаются обнародованные пленки НАБУ, упоминания о том, что якобы могло бы быть нарушение.

"Расследование будет выяснять возможное получение неправомерной выгоды, то есть, другими словами, это получение взятки в крупном размере по предварительному сговору группы лиц, и превышение власти или служебных полномочий", - добавила советник.

Она также подчеркнула, что следователи будут проверять информацию, которая была обнародована в медиа. То есть действительно ли получалась неправомерная выгода отдельными работниками, и кем конкретно. Также будет проверяться возможное давление на отдельных должностных лиц, проведение обысков по заказу "фигурантов".

"Чтобы проверить все эти факты, нужно провести огромную работу. То есть позиция ГБР в этом случае остается неизменной - то есть никаких поблажек, или внутреннего такого иммунитета не существует. И если будет подтверждено нарушение закона, то решения будут максимально жесткими. Конечно, это будет донесено до общества", - добавила Сапьян.

Также стало известно, что ГБР попросило разрешения у НАБУ, чтобы пообщаться с определенными участниками тех событий, для того, чтобы выяснить все обстоятельства. В частности относительно того, в каком именно разрезе говорилось о ГБР в этих пленках.