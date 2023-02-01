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ДБР объявило подозрение экс-министру энергетики Насалику, - источник

Фото: Игорь Насалик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

ДБР объявило подозрение бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Известно, что экс-министра подозревают в подписании убыточных для государства соглашений по поводу растаможивания газа в пользу олигарха Дмитрия Фирташа. Речь идет о сумме 1,5 млрд гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ноябре 2020 года ВАКС отменил закрытие дела Игоря Насалика - бывшего министра энергетики и угольной промышленности, заподозренного в недостоверном декларировании.

Добавим, что Насалику инкриминировали умолчание в декларации финансового обязательства на сумму 1,2 млн долларов.

Отметим, между тем по Украине продолжаются массовые обыски, как у бывших, так и действующих должностных лиц и не только. Кроме того, идут и кадровые чистки. Все подробности того, что известно на этот момент - читайте в материале РБК-Украина.

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