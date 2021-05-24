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"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем

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Мінськ, Понеділок 24 травня 2021 22:46
"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем Фото: Роман Протасевич, засновник Telegram-каналу Nexta (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Дмитро Левицький

Державні білоруські ЗМІ поширили відео з Романом Протасевичем, якого вчора затримали в Мінську після посадки літака Ryanair. На відео Протасевич заявив, що "дає зізнавальні свідчення" у справі, яку проти нього порушили в Білорусі.

Про це повідомив телеканал "Белсат".

Протасевич розповів, що наразі його утримують в СІЗО №1 в Мінську, а стан його здоров'я задовільний. Він додав, що білоруські правоохоронці поводяться з ним в рамках закону.

"Я даю зізнавальні свідчення у справі щодо організації масових заворушень в Білорусі", - сказав він.

Нагадаємо, Протасевича затримали вчора в Мінську. Для того, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta, білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Греції в Литву. У Білорусі засновника Nexta звинувачують в тероризмі. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Додамо, сьогодні мати Протасевича заявила, що отримала інформацію про те, що затриманий опозиціонер потрапив у лікарню у тяжкому стані. Однак білоруські силовики спростували цю інформацію, заявивши, що з Протасевичем все гаразд і він в СІЗО.

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"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем
"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем
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