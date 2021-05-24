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"Даю признательные показания": появилось видео с задержанным в Минске Протасевичем

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Минск, Понедельник 24 мая 2021 22:46
"Даю признательные показания": появилось видео с задержанным в Минске Протасевичем Фото: Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственные белорусские СМИ распространили видео с Романом Протасевичем, которого вчера задержали в Минске после посадки самолета Ryanair. На видео Протасевич заявил, что "дает признательные показания" по делу, которое против него возбудили в Беларуси.

Об этом сообщил телеканал "Белсат".

Протасевич рассказал, что сейчас его удерживают в СИЗО №1 в Минске, а состояние его здоровья удовлетворительное. Он добавил, что белорусские правоохранители обращаются с ним в рамках закона.

"Я даю признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Беларуси", - сказал он.

Напомним, Протасевича задержали вчера в Минске. Для того, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta, белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву. В Беларуси основателя Nexta обвиняют в терроризме. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Добавим, сегодня мать Протасевича заявила, что получила информацию о том, что задержанный оппозиционер попал в больницу в тяжелом состоянии. Однако белорусские силовики опровергли эту информацию, заявив, что с Протасевичем все в порядке и он в СИЗО.

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"Даю признательные показания": появилось видео с задержанным в Минске Протасевичем
"Даю признательные показания": появилось видео с задержанным в Минске Протасевичем
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