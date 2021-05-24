"Даю признательные показания": появилось видео с задержанным в Минске Протасевичем

Государственные белорусские СМИ распространили видео с Романом Протасевичем , которого вчера задержали в Минске после посадки самолета Ryanair. На видео Протасевич заявил, что "дает признательные показания" по делу, которое против него возбудили в Беларуси.

Протасевич рассказал, что сейчас его удерживают в СИЗО №1 в Минске, а состояние его здоровья удовлетворительное. Он добавил, что белорусские правоохранители обращаются с ним в рамках закона.

"Я даю признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Беларуси", - сказал он.