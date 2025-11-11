"Дайнерис ЛВ" оштрафовали на 2,5 млн гривен за срыв поставок для ВСУ: решение суда

Хозяйственный суд Львовской области частично удовлетворил иск государственного предприятия Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" к ООО "Дайнерис ЛВ". Компанию обязали уплатить 875 тыс. грн пени, 1,68 млн грн штрафа и 30,6 тыс. грн судебного сбора. Общая сумма взыскания составляет около 2,58 млн грн.

Решение было принято 4 ноября 2025 года по делу № 914/2892/25. Иск касался срыва поставок товаров для нужд безопасности и обороны по контракту от 20 июня 2025 года.

Детали дела

По условиям договора, "Дайнерис ЛВ" должен был поставить 300 комплектов оборудования общей стоимостью 23,96 млн грн без НДС до 21 июля 2025 года. Вероятно, речь шла о комплектующих для беспилотников.

Однако поставки не состоялись, из-за чего предприятию насчитали пеню за 44 дня просрочки и 7% штрафа от суммы контракта.

Какое решение принял суд

В своем отзыве компания частично признала иск, но просила снизить санкции на 90%, объясняя задержку блокировкой поставок из Китая. "Дайнерис ЛВ" предоставила заключение Торгово-промышленной палаты Украины о существенном изменении обстоятельств.

Впрочем, судья отметил, что задержки контрагентов не являются форс-мажором, сославшись на нормы Гражданского и Хозяйственного кодексов. Существенное изменение обстоятельств, по закону, может являться основанием только для изменения или расторжения договора, но не освобождает от ответственности. Также суд не нашел подтверждения сложного финансового положения компании.

Что известно о компании "Дайнерис ЛВ"

ООО "Дайнерис ЛВ" зарегистрировано во Львове и было основано 7 февраля 2023 с уставным капиталом 10 000 грн. Основной вид деятельности - неспециализированная оптовая торговля.

Сначала компания работала в сфере строительства под названием "Дайнерис Строй", однако в декабре 2023 года изменила название и профиль деятельности на оптовую торговлю.

Директором с мая 2025 года считается Михаил Стиранко (предыдущий - Олег Кушнир).

По данным YouControl, в 2024 году фирма задекларировала доход в 91,7 млн ​​грн, чистую прибыль - 121 400 грн, активы - 9,1 млн грн. В первом полугодии 2025 года доход составил всего 2,22 млн грн, прибыль - 65,8 тыс. грн, количество работников - трое.