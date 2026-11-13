"Дай Бог, чтобы война закончилась": Зеленский назвал возможное место следующих переговоров

По словам главы государства, окончательное место проведения следующего раунда будет зависеть от переговорных команд.

"Могут быть и в Эмиратах, и в Швейцарии, вы знаете, это зависит уже от команд. То есть мы открыты", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что его сигнал очень прост - сделать быстрее, если возможно, чтобы вернуть людей из плена, идти дальше к прекращению огня и последующим шагам.

На вопрос о положительных сигналах президент сказал следующее:

"Будет следующая встреча... Дай Бог, чтобы война завершилась... И еще много разных вещей, которые я пока не готов коммуницировать", - ответил глава государства.

Также Зеленский снова подтвердил, что за столом следующих мирных переговоров уже будет Европа. По его словам, для Украины это важно и было принципиально, и мы два года над этим бились.