В Давосе собралась четвертая встреча советников по формуле мира. Ермак раскрыл повестку дня

Представителей в Давосе делегировали:

39 стран Европы;

18 стран Азии;

12 стран Африки;

6 стран Южной Америки;

3 страны Северной Америки;

2 страны Океании.

Как отметил Ермак, постоянный рост числа стран, которые приобщаются к работе над совместным планом действий по Формуле мира является хорошим знаком. В частности, к работе все больше включаются страны регионов Глобального Юга.

Открытие встречи советников нацбезопасности

Глава Офиса президента рассказал о последствиях недавних террористических атак России против украинских городов, в результате чего были жертвы среди гражданских, а также разрушения гражданской инфраструктуры.

Ермак отметил, что прекращение огня не станет концом российской агрессии, а лишь даст врагу возможность сделать паузу и накопить силы;

"Это точно не путь к миру. Россияне не хотят мира. Они хотят господства. Итак, выбор прост: или мы проигрываем и исчезаем - или выигрываем и живем дальше. И мы боремся", - пояснил Ермак.

За два года полномасштабной войны Вооруженные силы Украины освободили от оккупации более 50% захваченных территорий. В частности, имея скромные собственные морские силы, было уничтожено пятую часть потенциала Черноморского флота России, а также обезопасено Черное море.

Если не восстановить международное право и территориальную целостность Украины, любой агрессор в будущем сможет решиться на оккупацию территорий чужой страны.

"Мир, к которому стремится Украина, должен гарантировать ей выживание, целостность, суверенитет и возможность развития. Должен предотвратить повторение агрессии. Вместе мы создали целостную структуру достижения такого мира. Ее элементы тесно связаны между собой. И это единственный путь", - добавил глава Офиса президента.

Повестка дня:

Во время встречи были рассмотрены первые пять пунктов украинской Формулы мира, а именно:

ядерная безопасность;

продовольственная безопасность и энергетическая безопасность;

освобождение заключенных и депортированных, в том числе детей;

восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

В частности в Давосе планируют проработать еще пять пунктов, а именно:

вывод российских войск;

восстановление справедливости;

экологическая безопасность;

недопущение эскалации и повторения войны;

подтверждение окончания войны.

Также советники нацбезопасности планируют согласовать формат проведения Глобального саммита мира.

"Нужна платформа, которая зафиксирует конкретные части нашего комплексного плана. Чтобы двигаться дальше, нужно договориться о формате проведения Учредительного саммита мира. Надеюсь, мы сумеем найти приемлемый вариант. Это позволит приступить к разработке детальных дорожных карт для каждого из пунктов Формулы. Страны-лидеры соответствующих направлений Формулы могли бы принять тематические конференции, чтобы финализировать алгоритмы их реализации", - отметил Ермак.

Форум в Давосе

СМИ писали, что президент Владимир Зеленский может посетить Швейцарию и принять участие в Международном экономическом форуме. Украинский президент приедет в столицу Швейцарии - город Берн. Визит может длиться не менее двух дней.

Позже президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского. Также стало известно, что лидер Украины выступит со специальным обращением.