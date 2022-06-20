"Давно під прицілом": у спецслужбах Польщі розповіли про плани Росії

Польща протягом багатьох років перебуває під прицілом Росії. Москва застосовує проти неї пропаганду і дезінформацію, щоб дискредитувати країну перед західними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прессекретаря міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жаріна.

Жарін підкреслив, що Росія намагається переконати своє суспільство і захід, що Польща не має права на суб'єктність, не має сприйматися серйозно і приречена служити "сірою зоною" між НАТО і Росією.

"Протягом багатьох років Польща була ціллю Росії. Вона використовує пропаганду і дезінформацію проти Польщі. Кремль проводить заходи, щоб вдарити по фундаментальному праву поляків на державність і безпеку", - написав він.

Раніше депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Захід має право передати Україні ядерну зброю, бо Росія порушила Будапештський меморандум.

У відповідь МЗС РФ пригрозив ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні

Нагадаємо, що Польща може ввести протиракетний захист над західною частиною України. Якщо Росія продовжить атакувати прикордонні райони з нашою країною ракетами великої дальності.

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