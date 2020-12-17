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Рада схвалила закон для зменшення тиску на платників податків: що зміниться

Україна, Четвер 17 грудня 2020 12:47
Рада схвалила закон для зменшення тиску на платників податків: що зміниться
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №4065 про внесення змін до Податкового кодексу. Закон спрямований на зменшення тиску контролюючих органів на платників податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 296 парламентарів. Він вносить зміни до скандального податкового закону №466 (законопроект №1210) з приводу обмеження застосування принципу ділової мети лише офшорними юрисдикціями.

Закон уточнює обставини, при яких контрольовані операції не мають ділової мети, при цьому обов'язок доведення таких обставин покладається на контролюючий орган.

Документ уточнює деякі положення трансфертного ціноутворення; підстави припинення адміністративного арешту; положення про коригування фінансового результату до оподаткування за операціями, які не мають ділової мети.

У ньому прописані особливості справляння акцизного податку; особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії протягом перехідного періоду; а також положення про застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Визначено і правила оподаткування контрольованих іноземних компаній. Платникам податків дають достатньо часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням у світі COVID-19).

В законі передбачене поступове зростання акцизу на табаковмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН).

Нагадаємо, на початку листопада Рада прийняла за основу законопроект №4065.

Як писало РБК-Україна, нардепи схвалили в другому повторному читанні закон президента Володимира Зеленського про "інвестиційних нянь".

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