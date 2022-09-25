Давайте подождем неделю. Гайдай намекнул на успехи ВСУ в Луганской области

Украинские военные могут иметь определенные успехи на фронте в Луганской области. Хороших новостей можно ожидать примерно через неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Что касается происходящего на линии фронта возле Луганской области. Давайте подождем неделю. Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут нас порадовать хорошими новостями, которые ожидают более 300 тысяч жителей Луганской области", - сказал он.

Напомним, украинские военные постепенно устанавливают огневой контроль над важной для россиян трассой в Луганской области.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что украинские бойцы смогут оттеснить оккупантов в Луганской области на позиции 23 февраля до конца 2022 года.

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