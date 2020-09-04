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Дати саміту нормандської зустрічі поки немає, - Рєзніков

Автор: Игорь Литвиненко

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Рєзніков вважає можливим проведення нормандської зустрічі в Берліні восени. При цьому поки точної дати саміту немає.

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Про це Рєзніков заявив, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, зараз триває робота над вирішенням питань, які ставилися перед учасниками переговорного процесу на саміті в Парижі в грудні 2019 року.

"Наступного саміту точної дати немає. Але я оптиміст, і мені здається, що така зустріч у Берліні цієї осені цілком імовірна", - повідомив Резніков.

Він зазначив, що зараз повинні бути вирішені питання відкриття двох нових контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, чотирьох нових ділянок розведення, план розмінування, питання обміну полоненими і питання, пов'язані з законодавством про вибори та амністії.

Як повідомляло РБК-Україна, міністри закордонних справ "нормандської четвірки" планують провести зустріч у вересні.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський сподівається, що наступний саміт лідерів "нормандської четвірки" може призвести до закінчення війни на Донбасі.

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