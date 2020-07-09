Дату бою Ломаченка за титул абсолютного чемпіона знову зсунули

Бій за статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом знову перенесено. Нова дата поєдинку - 3 жовтня.

Про це заявив промоутер Top Rank Боб Арум, повідомляє Boxing Scene.

Очікуване місце проведення бою - Лас-Вегас. Спочатку бій був запланований на 30 травня і мав відбутися в Нью-Йорку на Madison Square Garden, але через пандемію коронавірусу подію змістили на вересень.

Арум розповідає про причини чергового перенесення.

"Ми планували бій Ломаченко - Лопес на 19 вересня. Це була наша робоча дата. Але зараз ми ймовірно влаштуємо цей поєдинок на pay-per-view, а значить нова дата - 3 жовтня.

Станом на сьогодні нам не дозволять навіть обмежена кількість уболівальників під час бою. Сподіваюся, ми зможемо пустити на арену в Лас-Вегасі хоча б 2000-2500 осіб", - сказав Арум.

Ломаченко має титулами за версіями WBC, WBA і WBO. Лопес є чемпіоном світу за версією IBF.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суперники відмовилися проводити проміжні поєдинки.