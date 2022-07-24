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Данець Вінгегор виграв Тур де Франс-2022

Фото: Йонас Вінгегор виграв прем'єрний гранд-тур (twitter.com/JumboVismaRoad)
Автор: Антон Федорців

Перемогою данського гонщика Йонаса Вінгегора з команди Jumbo-Visma завершилася цьогорічна багатоденна велогонка Тур де Франс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт багатоденки.

25-річний велогонщик фінішував першим у генеральній класифікації другого гранд-туру 2022-го. Він став другим після Б'ярне Рійса представником Данії, якому підкорився Le Tour.

Вінгегор на 2 хвилини та 43 секунди випередив у фінальному заліку торішнього переможця Тадея Почагара зі Словенії (UAE Team Emirates). Замкнув трійку найкращих британець Герейнт Томас (INEOS Grenadiers).

Упродовж "Великої Петлі-2022" Вінгегор виграв два етапи. Данець, окрім жовтої майки лідера загального заліку, також став "гірським королем" і забрав горохову майку.

Переможцем фінального етапу багатоденки з фінішем у французькій столиці став бельгієць Яспер Філіпсен із команди Alpecin-Deceuninck. Українці цьогоріч на Тур де Франс не виступали.

Нагадаємо, що пілот "Ред Булла" Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Франції після сходу Леклера.

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Франція