Дата-центр Cosmonova остановил работу после удара РФ

Напомним, что в результате серии российских ударов по столице повреждения получила критическая IT-инфраструктура.

В частности,под вражеским огнем оказались объекты компании Cosmonova.

В результате поражения опорной сети дата-центра в городе возникли масштабные перебои в работе внутренних сервисов, телекоммуникаций и интернет-провайдеров.

Кроме того, из-за последствий атак временно прекратилось вещание ряда украинских телеканалов.

Специалисты уже работают над восстановлением инфраструктуры, однако в компании заметили, что сервисы временно функционируют с перебоями.

В то же время в Cosmonova заверили, что, несмотря на поражение помещений, работники не пострадали, а все данные клиентов удалось полностью сохранить благодаря системе географического резервирования.