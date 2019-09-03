Дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена, - Кремль

Дата наступного саміту "нормандської четвірки" поки не визначена. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Зазначимо, що в Берліні пройшла зустріч радників в рамках підготовки до саміту лідерів "четвірки" і реалізації Мінських домовленостей.

"Ні, поки не визначена (дата зустрічі "нормандської четвірки", - ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що під час зустрічі у "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні обговорювали виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Раніше повідомлялося, що 2 вересня в Берліні відбулась зустріч дипломатичних радників України, Німеччини, Франції і Росії щодо організації саміту в "нормандському форматі". Від РФ у берлінській зустрічі брав участь помічник президента Росії Владислав Сурков.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав умови для проведення зустрічі у "нормандському форматі".