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Дати хабар і сидіти в Таганрозі. Дружина окупанта радить йому тікати з війни, - перехоплення ГУР

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Україна, Вівторок 05 липня 2022 18:18
Дати хабар і сидіти в Таганрозі. Дружина окупанта радить йому тікати з війни, - перехоплення ГУР Фото: дружина радить окупанту заплатити хабар і тікати з війни (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Дружина радить "ДНРівцю" заплатити хабар, аби втекти з війни, яку Росія розв'язала в Україні, а потім тихо сидіти в Таганрозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міноборони.

Дружина заявляє, що її чоловіка мобілізували до окупаційної армії незаконно.

"Тебе взагалі не повинні були забирати. Тому, що в тебе і прописка, і паспорт - російські. І з цим листом (щодо прописки - ред.) можна спокійно їхати, навіть "ДНРівський" не показувати", - сказала вона. -Хай їде, тому що там буде ж… (біда - ред.), у нас тут, в Донецьку. Треба валити".

Дружана радить загарбнику заплатити 50-80 тисяч на кордоні, аби втекти з війни.

"Потім сидіти в Таганрозі лапу смоктати. На зйомній квартирі у Тані ремонт робити", - додає вона.

Окрім цього, жінка заявила, що 30 людей з села Урожайне будуть відправляти на передову в інше село, де немає ні світла, ні зв’язку. І кожні три чи десять днів будуть цих 30 людей міняти.

"Тільки скільки потім з цих 30 залишиться… В Інтернеті написали, що було 500 людей. Там був такий кіпіш! Там і "швидкі" викликали. Там вже військові за пістолети, за автомати хапаються. Баб вгамувати не можуть. Там кіпіш, бійки", - додає вона.

Нагадаємо, окупанти відмовляються повертатися на передову після важких боїв і намагаються будь-якими способами втекти з війни.

Окрім цього, російські військові здають свої позиції іноземній розвідці.

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