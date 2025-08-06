Даша Квиткова раскрыла любимые духи, которые сводят с ума: идеальные для женщин и мужчин

Какие духи выбирает Даша Квиткова

В сторис блогерша поделилась интересным наблюдением. Во время поездки в Японию она оказалась в центре внимания. Выяснилось, что всех очаровал аромат духов Ambroxan Iris №9 от бренда Amazing Aroma.

"Все обращают внимание на мой аромат, а это 9-й номер шлейфом доносится", - отметила блогерша.

Какие духи выбирает Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Как пахнет Ambroxan Iris № 9

Судя по отзыву инфлюенсерки, духи отличаются стойкостью и оставляют после себя долгий и узнаваемый шлейф. Более того, этот запах отлично подходит как женщинам, так и мужчинам.

Ambroxan Iris № 9 раскрывается нежным сочетанием ириса и жасмина. В "сердце" - бархатные нотки сандалового дерева и мускуса. Основу композиции составляет амброксан, который добавляет стойкости и загадочности.

Сколько стоят духи, как у Квитковой

Найти аромат можно в косметических онлайн-магазинах или на сайте бренда. Цена за 50 мл составляет 1490 грн.

Особое внимание привлекает упаковка - черный матовый флакон с минималистичной надписью, что соответствует духу современной нишевой парфюмерии.

Почему стоит выбирать духи унисекс

Это идеальный выбор на лето и осень, поскольку они сочетают свежесть и легкую теплоту.

Благодаря сбалансированным композициям с цветочными, древесными и мускусными нотами становятся универсальным дополнением к любому образу.