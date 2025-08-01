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Даша Кацурина показала самый удобный образ на лето: простая одежда и ноль пафоса (фото)

Пятница 01 августа 2025 20:10
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Даша Кацурина показала самый удобный образ на лето: простая одежда и ноль пафоса (фото) Даша Кацурина (фото: instagram.com/dasha_katsurina)
Автор: Полина Иваненко

Дизайнер и трендсеттер Даша Кацурина в очередной раз доказала, что стиль это не про брендовые вещи или сложные комбинации. Она поделилась новым летним образом, в котором можно пойти хоть на кофе, хоть на "закупы", и при этом выглядеть эффектно, уверенно и не изнемогать от жары

Что носить, когда жарко, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на новое фото, которым Даша поделилась в Stories своего Instagram.

Стиль Кацуриной

На фото Даша позирует в легком белом топе на бретелях и длинной юбке шоколадного оттенка. Все максимально лаконично, без ярких деталей, но именно это и делает лук стильным. К комплекту она добавила обычные вьетнамки, сделав ставку не на эффектность, а на удобство.

Что делает этот лук идеальным для лета

  • Светлый топ: не притягивает солнце, не "парит", легко комбинируется с любым низом

  • Макси-юбка из мягкой ткани: создает свободу движения, не прилегает к телу, защищает ноги от палящего солнца

  • Вьетнамки: полный минимал, но удобно и уместно в повседневном стиле

  • Натуральный мейк и прическа: для стильного образа не обязательно придумывать что-то экстравагантное.

Даша Кацурина показала самый удобный образ на лето: простая одежда и ноль пафоса (фото)Кацурина блеснула стильным "луком" (скриншот)

Что носить летом, чтобы образ был легким и модным

"Лук" Кацуриной стал хорошим примером того, как одежда может работать на вас, а не наоборот. Комфорт и уверенность это главные составляющие стильного лета. И совсем не обязательно тратить бешеные деньги, чтобы выглядеть как с обложки.

  • Не усложняйте. Выбирайте вещи простого кроя, которые можно миксовать между собой. Универсальные базовые цвета - лучшая инвестиция.
  • Ставка на ткани. Для лета выбирайте хлопок, лен или тонкий трикотаж.
  • Выбирайте "свою" длину. Если макси не для вас, попробуйте миди или ниже колена. Важно, чтобы вы не чувствовали себя скованно.
  • Вьетнамки - не табу. Современная мода позволяет надевать самую простую обувь, если она гармонична с общим образом.
  • Естественность это новая роскошь. Уже нет необходимости в сложном мейке или прическе. Летние "луки" только выиграют, если вы оставите немного небрежности.

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