ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Дарниця" відстоює права в суді проти компанії "Здоров'я" за "Цитрамон"

Новини » Медицина     02.03.2020 - 13:53
"Дарниця" відстоює права в суді проти компанії "Здоров'я" за "Цитрамон"
Фото: фармацевтична компанія "Дарниця" (прес-служба)

"Дарниця" продовжує захищати свої права щодо торгової марки "Цитрамон-Здоров'я"

Фармацевтична компанія "Дарниця" продовжує захищати свої права в суді проти харківської компанії "Здоров'я" щодо торгової марки "Цитрамон-Здоров'я". Про це повідомив партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, який представляє інтереси"Дарниці" в цій суперечці.

"Зараз ми очікуємо повний текст ухвали апеляційного суду. Припускаю, що "Здоров'я" звернеться до Верховного суду. І там ми будемо відстоювати ту ж позицію: "Цитрамон" - це позначення "Дарниці", - сказав він.

Мамуня підкреслює, первісним приводом для позову послужила упаковка препарату "Цитрамон-Здоров'я", яка повторювала малюнок і біло-зелену кольорову гаму лікарського засобу Цитрамон-Дарниця".

"Це спроба "виїхати" на чужій репутації. "Дарниця" тривалий час вкладала кошти та зусилля у маркетингову стратегію продукту, його рекламу і просування", - розповів Мамуня.

&quot;Дарниця&quot; відстоює права в суді проти компанії &quot;Здоров'я&quot; за &quot;Цитрамон&quot;

Юрист наголошує, що справа "Цитрамону" не схожа на кейс "Корвалолу", оскільки у другому випадку компанія "Фармак" прагне монополізувати радянський бренд, хоча дизайн упаковки й сама назва "Корвалол-Дарниця" виключають схожість з аналогічним препаратом "Фармака".

"Цитрамон-Дарниця" - анальгетичну та протизапальну лікарський засіб, випускається у формі таблеток. На міжнародному фестивалі-конкурсі "Вибір року" він зізнавався препаратом року від головного болю.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%. Бенефіціари "Дарниці" - сім'я Загорій.

У 2019 році "Дарниця" провела ребрендинг і оновила дизайн упаковки безрецептурних лікарських засобів. Зміни показують нові стратегічні цілі компанії, серед яких - діджіталізація, лідерство в складних генеричних препаратів та створення міжнародного фармацевтичного бренду.

"Фармак" втратив монопольне право на бренд "Діазолін" Битва за "Корвалол": як суд над радянським брендом стає тестом для захисту IP в Україні
Новини України ДарницаФармакторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся