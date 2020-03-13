ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Дарница" завершила 8 клинических исследований новых препаратов

Новости » Общество     13.03.2020 - 14:10
"Дарница" завершила 8 клинических исследований новых препаратов
Фото: фармацевтическая компания "Дарница" (пресс-служба)

Для проведения исследований "Дарница" привлекла одну из ведущих биоаналитических лабораторий ЕС

Фармацевтическая компания "Дарница" в 2019 году завершила 8 клинических исследований новых лекарственных средств, в том числе четыре - по доказательству биоэквивалентности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в компании, для проведения исследований по биоэквивалентности "Дарница" привлекла одну из ведущих биоаналитических лабораторий Европейского Союза, а клиническую часть исследований проводила в Украине.

Клинические исследования - это подтверждение эффективности и безопасности новых лекарственных средств. Они являются неотъемлемым этапом разработки препаратов, который предшествует его регистрации и широкому медицинскому применению.

По данным Государственного экспертного центра Минздрава Украины, по состоянию на 10 марта 2020 года в Украине начато 487 клинических испытаний. Основные направления, по которым ведутся исследования, - онкология, гастроэнтерология, неврология, ревматология, эндокринология.

В "Дарнице" также напомнили, что результаты исследования биоэквивалентности лекарственного средства "Тиара Трио" для лечения пациентов с артериальной гипертензией были представлены на 28-м Европейском конгрессе по артериальной гипертензии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Всего в 2019 году Дарница представила 9 новых брендов в кардиологическом, неврологическом и других терапевтических классах. Сейчас на разных стадиях проектов по разработке находятся 62 новых лекарственных средства.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары "Дарницы" - семья Загорий.

В 2019 году "Дарница" провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых - диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.

Как ранее писало РБК-Украина, "Дарница" продолжает защищать свои права в суде против компании "Здоровье" относительно торговой марки "Цитрамон-Здоровье".

"Фармак" потерял монопольное право на бренд "Диазолин" "Дарница" внедрила электронный документооборот
Новости Украины Дарницалекарства
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь