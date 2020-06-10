"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ

Фото: антисептик Darsept (darnitsa.ua)

Рецептура Darsept враховує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я

Фармацевтична компанія "Дарниця" почала виробництво нового антисептичного засобу Darsept. Засіб містить 75% етилового спирту, ефективно дезінфікує шкіру і поверхні від збудника COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає РБК-Україна.

У повідомленні говориться, що Darsept - антисептик широкого спектра дії, який володіє антимікробною активністю у відношенні бактерій і вірусів. Внаслідок вмісту декспантенолу антисептик не пересушує шкіру рук, живлячи її й відновлюючи ушкоджені ділянки.

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, рецептура Darsept враховує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому засіб не тільки ефективно, але й безпечно.

"Антисептики входять в арсенал засобів індивідуального захисту і є ефективними інструментами уповільнення поширення COVID-19. Тому "Дарниця" розробила рецептуру безпечного й ефективного дезинфікуючого розчину Darsept. Важливо, що рецептура враховує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Якість і безпека для нас принципові, тому для виробництва Darsept ми використовуємо реактиви фармакопейної якості.

"Дарниця" продовжує відслідковувати потреби ринку і готова забезпечити випуск дезінфікуючих засобів широкого спектра дії в інших формах і дозах", - зазначив він.

Варто відзначити, що Darsept внесено в Єдиний державний реєстр дезінфекційних засобів МОЗ України. Засіб випускається у флаконах місткістю 50 мл з відкидним ковпачком. Такий формат відповідає міжнародним рекомендаціям щодо застосування антисептичних засобів і дозволяє розподілити необхідну кількість розчину по всій поверхні рук. "Дарниця" випустила три види антисептика: класичний, а також з ароматом натуральних ефірних масел лаванди й лимона.

Нагадаємо, раніше через пандемію коронавірусу "Дарниця" змінила плани виробництва для забезпечення населення противірусними та жарознижувальними засобами. Крім цього, компанія запустила проект по створенню ліків проти коронавірусу на підставі гідроксихлорохіну.

Фармацевтична компанія "Дарниця" з 1998 року є лідером в Україні за обсягом продажів ліків у натуральному вираженні. За підсумками 2019 частка "Дарниці" склала 13,76%. Стратегічні напрямки - кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. У 2019 компанія на 10,3% збільшила чистий виторг від реалізації продукції.

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Автор: РБК-Україна