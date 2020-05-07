"Дарниця" у березні-квітні випустила 3,5 млн упаковок "Парацетамолу"

Фото: Дмитро Шимків (прес-служба)

За словами Дмитра Шимківа, цей обсяг - в 5 разів більше, ніж в місяці до початку карантину в Україні

Фармацевтична компанія "Дарниця" за березень і квітень випустила 3,5 млн упаковок "Парацетамолу". Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, передають "Українські новини".

За словами Шимківа, цей обсяг - в 5 разів більше, ніж в місяці до початку карантину в Україні.

"З самого початку пандемії COVID-19 наші вчені уважно стежили за ситуацією у світі й вивчали, які ліки використовуються для експериментального лікування коронавірусної інфекції. Практично всі використовували в лікуванні "Парацетамол". Тому ми зробили все, щоб наші громадяни не відчували дефіциту цих ліків, і швидко переорієнтували виробництво. Завдяки цьому, коли в країні виник підвищений попит на цей препарат - ми змогли його задовольнити", - зазначив Шимків.

Він також додав, що "Дарниці" вдалося задовольнити попит населення на препарат "Іммустат", своєчасно збільшивши його виробництво.

Крім того, Шимків нагадав, що компанія вчасно змогла закупити гідроксихлорохін - діючу речовину препарату, яка використовується при експериментальному лікуванні COVID-19 у світі, і включений в національний протокол терапії в Україні.

"Ми змогли заздалегідь, до моменту закриття Індією і Китаєм часткового експорту діючих лікарських речовин, купити партію цієї речовини. Субстанція у рекордні терміни пройшла сертифікацію в Україні. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якомога швидше зробити цей препарат доступним для лікарів, дати їм додатковий інструмент експериментального лікування COVID-19", - додав глава ради директорів Darnitsa Group.

Нагадаємо, на початку квітня повідомлялося, що "Дарниця" почала випуск нових серій препарату "Парацетамол-Дарниця" і протягом наступних 30 днів доставить в аптеки країни понад 1,6 млн упаковок цього лікарського засобу.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і розв'язання проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.