"Дарниця" виділила кошти на придбання ще 3 апаратів ШВЛ

Фармацевтична компанія "Дарниця" приєдналася до ініціативи по загальнонаціональному збору коштів для закупівлі 50 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) в українські лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Збір коштів стартував 20 березня з ініціативи благодійного фонду Zagoriy Foundation та Української біржі благодійності.

Своєю чергою, голова наглядової ради Darnitsa Group Дмитро Шимків закликав представників українського бізнесу приєднатися до ініціативи.

"Світ охоплений пандемією, і подолати її можна тільки спільними зусиллями бізнесу, держави та кожного українця. Зараз таке об'єднання не просто важливо - воно буде рятувати життя", - підкреслив Шимків.

Всього в рамках кампанії зі збору коштів планується зібрати 49,3 млн гривень для придбання 50 апаратів ШВЛ виробництва США. В умовах пандемії вірусу COVID-19 це обладнання є незамінним у лікуванні пацієнтів з тяжкими ускладненнями.

Нагадаємо, фармкомпанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" у 2019 році склала 13,76%. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і розв'язання проблем болю.

Zagoriy Foundation заснований у 2015 році членами сім'ї Загорій, які є бенефіціарами компанії "Дарниця". Фонд сприяє утвердженню культури меценатства і філантропії в Україні, підтримує культурні досягнення та розвиток сучасного мистецтва, займається реформами у сфері освіти та науки.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, фармацевтична компанія "Дарниця" та благодійний фонд Zagoriy Foundation передали три апарати штучної вентиляції легенів Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.