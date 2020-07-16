"Дарниця" виділила 7,1 млн грн на закупівлю обладнання та ліків для медустанов

Фармацевтична компанія "Дарниця" за останні чотири місяці 2020 року виділила 7,1 млн грн на придбання апаратів ШВЛ, обладнання для первинного визначення захворювання коронавірусної інфекції та ліків для медичних установ та благодійних організацій.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, в липні в Україну прибули три апарату ШВЛ марки Avea (Vyaire Medical Inc., США), які незабаром почнуть роботу в Олександрівській, Київській міській клінічній лікарні №4 та Київській міській клінічній лікарні №9.

Обладнання призначене для забезпечення штучної вентиляції легень хворим у тяжкому і критичному станах.

"Як відповідальний - бізнес "Дарниця" поділяє виклики, які стоять перед суспільством. Тому ми системно допомагаємо медичній сфері і пацієнтам у найважчих ситуаціях. За останні чотири місяці ми надали допомогу у розмірі 7,1 млн грн, зокрема, це обладнання для анестезії і реанімації та медичні препарати для постраждалих від стихійного лиха на Прикарпатті. Також ми передали ліки для дітей з хронічними системними захворюваннями сполучної тканини, які потребують підтримуючої терапії та знаходяться на лікуванні в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України та Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі", - зазначив Шимків.

Своєю чергою, директор благодійного фонду Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко підкреслила, що фонди, незалежно від спрямованості своєї діяльності, завжди повинні реагувати на актуальні запити суспільства.

"Пандемія COVID-19 стала викликом для медичної системи. Ми зібрали відгуки лікарів і вибрали найкраще обладнання для ШВЛ, яке допоможе рятувати життя пацієнтів не тільки у часи епідемії, але і після її подолання. Місія Zagoriy Foundation - розвивати культуру благодійності. Але незалежно від місії, фонди повинні реагувати на актуальні запити суспільства. Протидія наслідків епідемії - один із таких викликів ", - додала Мазуренко.

Відзначимо, що "Дарниця" і Zagoriy Foundation вдруге ініціюють закупівлю обладнання для столичних лікарень.

Навесні три апарати штучної вентиляції легенів були передані Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги, а для Київської міської клінічної лікарні № 4 придбано експрес-аналізатор для первинного визначення захворювання коронавірусною інфекцією.

У цілому, за словами Шимківа, в рамках боротьби з пандемією COVID-19 "Дарниця" спільно з благодійним фондом Zagoriy Foundation придбала шість апаратів ШВЛ.

Крім того, компанія відгукнулася на ініціативу Товариства Червоного Хреста та безоплатно передала ліки постраждалим від повені на Прикарпатті, а також сім'ям з прийомними дітьми, якими опікується БФ "СОС Дитячі містечка Україна".

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" з 1998 року є лідером в Україні за обсягом продажів ліків у натуральному вираженні.

За підсумками 2019 частка "Дарниці" склала 13,76%.

Стратегічні напрямки - кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії "Дарниця" - сім'я Загорій.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений в 2015 році Глібом, Катериною і Володимиром Загоріями для реалізації благодійних проектів. Пріоритетним напрямком діяльності Фонду є розвиток культури благодійності. В цьому напрямку Фонд реалізовує системні проекти та окремі активності.