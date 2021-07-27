"Дарниця" перейшла до другого етапу впровадження проектів щодо поліпшення виробничих процесів

Фармацевтична компанія "Дарниця" в рамках реалізації філософії постійного вдосконалення перейшла до другого етапу впровадження проектів щодо поліпшення виробничих процесів. В рамках реалізованих проектів компанія досягла середньорічного скорочення часу на виконання операцій по переналагодженню обладнання на 32,2%.

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, стратегія розвитку виробництва "Дарниці" розрахована до 2030 року і крім системних інвестицій в модернізацію включає філософію безперервного вдосконалення процесів і залучення всіх співробітників для максимальної орієнтації на інтереси і потреби споживачів.

Він також додав, що для підвищення ефективності виробничих процесів в компанії застосовуються інструменти SMED (Single-Minute Exchange of Dies). У 2020 році, нагадав Шимків, завершено 8 таких проектів, середнє скорочення часу операцій у виробничих підрозділах, де були реалізовані проекти по перенлагодженню, склало 24,4%. Протягом шести місяців 2021 року завершено 5 проектів, які скоротили тривалість переналадок в середньому на 32,2%. З початку реалізації програми SMED загальний час виконання операцій по переналагодженню в компанії скорочено на 1,7%.

"Розробляючи проекти щодо вдосконалення виробництва, ми перш за все фокусуємося на операціях і процесах, які додають цінності для споживача. У 2020 році ми направили 180,5 млн грн капітальних інвестицій на модернізацію виробництва і забезпечення відповідності вимогам міжнародних стандартів, підтримання високої якості при мінімальних витратах ресурсів, скорочення терміну створення продукції. Особливу увагу ми приділили організації постачання і забезпечення попиту на медикаменти незалежно від турбулентності зовнішнього середовища", - відзначив Шимків.

Він також нагадав, що в 2020 році було проведено масштабне навчання з реалізації Kaizen-проектів, закінчується впровадження проектів, спрямованих на вдосконалення процесу управління якістю, підвищення операційної ефективності і економії ресурсів.